Magazine Saiba como ter um café da manhã saudável Com fama de refeição mais importante do dia, café da manhã deve levar à mesa carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais

Há um ritual que, independentemente da hora que acorde, a perita criminal Brenda Carvalho, de 34 anos, não abre mão: tomar café da manhã. “Acho que ele ativa minha memória sensorial. Gosto do cheirinho do café coado, do sabor”, conta. Na mesa, ela procura ter sempre todos os grupos alimentares: carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais. Isso sem deixar de lado a preo...