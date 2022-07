Imagine estar no cinema e, ao sentir fome, em vez de sair para comprar algo, fazer o pedido de forma digital. O alimento ou bebida é servido por um garçom. A comida, em vez da tradicional pipoca, pode ser um sanduíche de frango com pesto, hambúrguer de costela ou até vegetariano. Para os maiores de 18 anos, o refri pode ser substituído por vinho branco e tinto, cerveja, gin até whisky. Poltronas em couro reclináveis e mesa de apoio para alimentos completam a experiência.

Esse cenário não será apenas imaginário a partir desta quinta-feira (7/7), quando o Shopping Bougainville inaugura o novo complexo de cinema em parceria com o Cinemais. A empresa traz a Goiânia um novo conceito que promete inovar a experiência de ver um filme na telona. Serão cinco salas, sendo duas VIPs, e uma sala Magic D, com tecnologia de som e imagem superior às convencionais.

“O filme passa a ser um detalhe, queremos que o cliente viva realmente um experiência diferenciada e que o programa ‘cinema’ vá muito além da tela e se torne uma experiência completa”, diz o diretor-geral do Cinemais, Marcelo Naves. O gestor diz acreditar em uma nova fase desse tipo de entretenimento, “em que conforto e serviço de qualidade seja indispensável para o sucesso da operação”.

Juntas, as salas do Cinemais Bougainville têm 690 lugares e irão exibir os principais lançamentos do mercado de cinema. As salas reabrem com a estreia do filme ‘Thor: Amor e Trovão’. ‘Minions 2’ e ‘TOP GUN: Maverick’ também estarão em cartaz. Todas as salas serão equipadas com sistema de som Dolby 7.1 e caixas acústicas JBL, com alta tecnologia de som e imagem.



Os preços variam de

Os preços variam de R$ 13 a R$ 36 na sala convencional, de acordo com o dia da semana; Nas salas Magic D (2D e 3D convencional), os ingressos vão de R$ 15 a R$ 44. Já no sistema VIP, as entradas variam de R$ 25 a R$ 70 (confira no site).

Durante muitos anos, o cinema do shopping Bougainville se consolidou como referência cult na cidade. Questionado se o novo formato deixará esse público desamparado, Naves afirma que não. “Vamos exibir os lançamentos comerciais, mas vamos manter a tradição que o cinema tem de exibir filmes do circuito alternativo.”

Outra questão levantada é se a operação dos garçons pode atrapalhar quem está assistindo o filme. “Não, é um processo rápido, apenas entregamos os produtos, todo o processo de compra e pagamento é feito online”, garante o diretor.

Os frequentadores também terão à disposição duas bombonieres completas. O cardápio diferenciado conta, além dos produtos tradicionais (pipoca doce e salgada, nachos, refrigerante, sucos, etc), com pipoca gourmet (com Lemon pepper ou azeite extra virgem), batata frita, cachorro quente, mini churros e os itens citados no início do texto.

O cinema do Bougainville estava fechado há três anos por conta de um impasse. Em 2019, a Justiça determinou a interdição das salas a pedido da própria direção do centro de compras, após um laudo do Corpo de Bombeiros.

Segundo o documento, a estrutura do local, que era operado pela mesma empresa desde 2005, não havia passado por reparos desde então e estaria deteriorada.Houve um impasse, mas como os reparos estavam previsto em contrato, em março de 2020 o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) determinou a rescisão.