Cirurgias mais precisas, com duração menor e menos invasivas já são possíveis graças a um ajudante especial: um robô. Mas ele não realiza nenhum movimento sozinho. Tudo o que é feito pela máquina é comandado por um cirurgião capacitado, que passou por treinamentos e possui certificação, por meio de um console de controle, parecido com o de um videogame. “Entre as principais vantagens está a rápida recuperação que a cirurgia robótica proporciona. Ela é minimamente invasiva, então a gente não precisa de cortes grandes para acessar o órgão alvo do paciente”, comenta o urologista Anselmo de Paula Orlando.

Assim, o paciente consegue ir embora do hospital para casa e retornar mais rapidamente para as atividades sociais dele. “Esse paciente tem, ainda, menor sangramento no intraoperatório e um menor risco de ter de fazer uma transfusão sanguínea”, destaca. O pós-operatório também ocorre de forma mais tranquila. “A dor no pós-operatório é bem menor, porque as incisões, os cortes, são mínimos. Na cirurgia de próstata, especificamente, o paciente consegue se recuperar mais rápido na parte urinária e, muitas vezes, também consegue recuperar a função sexual mais rapidamente”, explica.

Para o cirurgião que opera a máquina também existem benefícios, segundo o especialista. “Existem muitas vantagens para os profissionais, porque com o robô temos uma ergonomia de cirurgia melhor. O cirurgião opera sentado com os cotovelos apoiados, então ele consegue se manter de forma mais concentrada e mais confortável até em procedimentos mais longos, melhorando o desempenho do profissional”, comenta.

Ele também destaca a visão tridimensional proporcionada pelo robô, aumentando a qualidade e amplitude. “Além disso, as pinças são muito pequenas, conseguindo chegar a locais de difícil acesso mais facilmente, o que facilita bastante a cirurgia”, diz o urologista. Ele esclarece que não existem indicações específicas para se realizar o procedimento cirúrgico com o robô. “É a mesma cirurgia. Um mesmo paciente pode ser operado por cirurgia aberta ou robótica, não existe nenhuma especificidade que obriga o paciente a ir para ela”, diz.

O presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia (SBH), Marcelo Furtado, destaca que o uso do robô oferece ao especialista um aumento de imagem de até 40 vezes e movimentos das pinças de 360º, algo que a mão humana não é capaz de fazer, o que oferece mais precisão nos movimentos. “Ajuda a preservar as estruturas anatômicas e reduzir dor pós-operatório, sangramento e a presença de hematomas”, aponta.

Democratização

A primeira cirurgia robótica realizada no Brasil aconteceu em 2008. Hoje, 14 anos depois, o número de procedimentos vem crescendo gradativamente e os avanços tecnológicos permitem que a cirurgia robótica seja uma alternativa eficaz e que priorize a qualidade de vida do paciente. A alta foi de 200% nos últimos quatro anos, segundo dados de um estudo realizado pelo Centro Americano de Acreditação em Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

Em Goiás, a primeira cirurgia do tipo foi realizada em janeiro deste ano com o uso do robô Da Vinci Surgical System, no Hospital Israelita Albert Einstein em Goiânia. Em dez meses, o programa de robótica da unidade já realizou mais de 300 cirurgias.

Modalidades

O Brasil possui hoje duas plataformas robóticas liberadas para uso em cirurgias em modalidades como urologia, gastrocirurgia, ginecologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia cardíaca e torácica. Correção de hérnia, tratamento de câncer de próstata e correção de cardiopatia congênita estão entre as possibilidades e tratamento de endometriose estão entre as patologias com indicações para o procedimento.

Com novas plataformas chegando, essa tecnologia, que ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), deve se tornar mais acessível, segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia (SBH), Marcelo Furtado. Para ele, a democratização desse tipo de procedimento é uma questão de tempo.

“Não há dúvida que é o futuro. Hoje não estamos em um estágio de discussão de se, mas de quando ela vai estar disponível para a maioria das pessoas”, aponta. “Tem a questão do custo, que limita muito, mas o Brasil avançou bastante nos últimos anos, com um número grande de plataformas instaladas. O que era algo restrito há cinco anos, mais do que dobrou recentemente”, diz Furtado.