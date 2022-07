Magazine Saiba os benefícios do leite materno para o sistema imunelógico da criança Agosto é o mês de conscientização sobre amamentação. Leite materno é o alimento fundamental para o fortalecimento do sistema imunológico dos bebês e não deve ser supenso mesmo se a mãe contrair Covid

Anualmente, a campanha Agosto Dourado intensifica as ações de promoção, proteção e apoio à amamentação — e a conscientização da população tem trazido indicadores positivos, de acordo com o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani), do Ministério da Saúde, que analisa a tendência do aleitamento materno no Brasil. Os resultados preliminares divu...