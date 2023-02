Anitta pode fazer história. A cantora entra na disputa com chances reais de levar a estatueta do Grammy Awards 2023 para casa na disputa de Artista Revelação do Ano. A 65ª edição da premiação musical será realizada neste domingo (5), em Los Angeles, nos EUA.

Desde a criação da categoria, em 1960, o porto-riquenho José Feliciano foi o único “latino” a vencer o prêmio. Em 1969, o músico desbancou nomes como Jeannie C. Riley e Cream. Vale lembrar que apesar de pertencer ao território americano, Porto Rico é fortemente influenciado pela cultura latino-americana.

A cantora carioca é a quarta artista do Brasil a ser indicada na categoria. Em 1965, Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim, e a cantora Astrud Gilberto foram indicados ao prêmio, mas perderam a disputa para John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, os Beatles.

Um outro brasileiro voltaria a concorrer em 1975: o músico Eumir Deodato, sendo derrotado para a norte-americana Bette Midler. Anitta concorre com Omar Apollo, Domi & Jd Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Måneskin, Tobe Nwigwie e Molly Tuttle.

Muitas publicações estão fazendo suas apostas e uma delas é a conceituada Billboard. Segundo a revista, dos concorrentes, tem pequena chance de ganhar: DOMi & JD Beck, Tobe Nwigwe. Será improvável: Omar Apollo , Samara Joy , Molly Tuttle , Wet Leg. Já os principais candidatos são: Anitta , Muni Long, Latto e Måneskin.

Mais detalhes

Quem apresenta as indicações?

O comediante Trevor Noah apresentará o Grammy Awards pela terceira vez.



O Grammy é diferente do Grammy Latino?

Grammy Award é o evento anual da Academia de Gravação dos Estados Unidos que homenageia os profissionais da indústria musical. É um dos quatro principais prêmios anuais de entretenimento americano, além do Oscar (cinema), Emmy (televisão) e Tony (teatro). Já a versão latina foi criada em 2000 para prestigiar as produções em espanhol e português. Existem, inclusive, categorias apenas para músicas brasileiras.



Quem se apresentará na premiação?

Harry Styles, Sam Smith, Bad Bunny, Lizzo, Brandi Carlile, Kim Petras, Luke Combs, Mary J. Blige e Steve Lacy tiveram suas performances confirmadas até o momento.



Quem são os indicados?

Anitta foi indicada ao Grammy pela primeira vez, na categoria de Artista Revelação do Ano. A brasileira pode ser a primeira latina a vencer a categoria em mais de 50 anos.

Ela vai disputar o prêmio com Omar Apollo, Domi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Maneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg. (