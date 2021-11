Magazine Saiba quem era Abicieli, tio e assessor de Marília Mendonça que morreu com a cantora Assessor pessoal de Marília Mendonça, Abicieli Silveira Filho, o Tio Silveira, dividia muitas paixões com a sobrinha

Mais novo do que a irmã, Ruth Moreira, Abicieli Silveira Dias Filho, o Tio Silveira, como era chamado por Marília Mendonça, sempre teve uma relação visceral com a sobrinha. Não por acaso estavam juntos quando partiram desta vida no acidente aéreo no interior de Minas Gerais nesta sexta-feira (5). Não por acaso, foram velados e serão sepultados juntos neste sábado (6). ...