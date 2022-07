Sandy e Wanessa Camargo anunciaram, neste sábado (30), uma parceria em nova música, a faixa “Leve”, que será lançada na próxima quinta-feira (4). A música também contará com um clipe e será lançada em todas as plataformas de streaming.

A colaboração faz parte da segunda edição do projeto "Nós, Voz, Eles", série de duetos com Sandy e outros artistas que inclui vídeos de bastidores no YouTube. O episódio com Wanessa Camargo será publicado na segunda-feira (1), às 12h. Nas redes sociais, a filha de Xororó comentou a parceria.

"Que alegria finalmente dividir o estúdio com essa amiga e artista linda que ela é. Obrigada, Wan, pelo carinho enorme e pela colaboração incrível nesse projeto que eu amo tanto”, publicou Sandy.

A filha de Zezé de Camargo também comemorou a parceria: "Que honra imensa ter recebido esse convite tão especial pra cantar com você, que eu admiro tanto, Sandy", escreveu nos comentários.

Nós, Voz, Eles

O projeto é a continuação do trabalho iniciado por Sandy em 2018, em que a cantora trazia um convidado especial para cada faixa. Na primeira edição, participaram nomes como Maria Gadú, Mateus Asato, ANAVITÓRIA, Thiaguinho, a banda Melim e Iza.

O projeto completo foi lançado nas plataformas digitais após uma web série, com episódios lançados semanalmente mostrando os bastidores de cada produção e, em seguida, registros visuais para cada canção também foram divulgados

