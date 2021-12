Magazine Sandy lança single e promete turnê Universo Reduzido estreia nesta sexta-feira (10) com clipe e revela os sentimentos da cantora em meio à pandemia; planejamento de novo show tem Goiânia na rota

A cantora Sandy lançou nesta sexta-feira (10) o single Universo Reduzido, com direito a clipe e promessa de nova turnê, que tem no planejamento passar por Goiânia a partir do segundo semestre de 2022. Introspectiva, a canção é a primeira autoral inédita que ela lança após os shows Nossa História, que realizou com o irmão, Júnior, em 2019. A música segue o padrão das o...