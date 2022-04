Será neste sábado (16), no Vivalley Beach Club, em Caldas Novas, a primeira edição do Santa Farra, evento musical que vai levar ao palco Israel Novaes (foto), a dupla Yuri e Tiago, além dos DJs Douth e Baile do Mário. Os ingressos para a noite são limitados e estão disponíveis no site www.vemprasantafarra.com.br. O evento será 100% open bar.

Israel Novaes já é velho conhecido do público. Paraense de Breves, o cantor e compositor mudou-se para Goiânia a fim de estudar Direito (fez até o sétimo período), quando decidiu dedicar-se à música. Sertanejo universitário, arrocha e forró são os ritmos de seus shows. Em novembro de 2011, ele foi apresentado oficialmente ao público no palco do Caldas Country e não parou mais.

Formada pelos amigos Jorge Yuri e Tiago Caldeira, a dupla Yuri e Tiago está junta desde 2010, quando foi formada a Banda Enedy e eles começaram a tocar em bares e casas de show de Águas Lindas de Goiás. Com uma mistura pelo funknejo, a música Love Love marcou a trajetória da dupla, resultando em milhares de visualizações no YouTube.

Para o evento, os organizadores esperam mais de 2 mil pessoas, e as vendas dos ingressos já estão abertas para o público nas áreas de frontStage, lounges e ingressos avulsos.



Show: Santa Farra

Data: Sábado (16/4)

Local: Vivalley Beach Club, GO-540, Caldas Novas

Ingressos: www.vemprasantafarra.com.br

Informações: @vemprasantafarra