Magazine Scooby elogia Luana Piovani e cita apoio da atriz em sua carreira Ela é a voz de várias pessoas que queriam falar aquilo, mas não têm coragem

Durante a festa do líder Arthur Aguiar nesta madrugada de terça-feira (24) no Big Brother Brasil 22 (Globo), Pedro Scooby aproveitou para conversar com Linn da Quebrada sobre sua relação com Luana Piovani, ex-esposa do surfista. Na ocasião, ele elogiou e lembrou o quanto a atriz foi importante para encorajar outras mulheres e para a sua carreira como atleta. "Luana é a qu...