A segunda parte do projeto 'Decretos Reais', EP póstumo de Marília Mendonça, será lançada nesta sexta-feira (9). O álbum conta com faixas extraídas da live 'Serenata', feita pela cantora em maio de 2021, meses antes de ela morrer em um acidente aéreo em Minas Gerais.

Nas redes sociais da cantora, a produção escreveu “Aquilo que um dia, pela Rainha foi decretado, nunca será apagado”. O projeto ‘Decretos Reais Vol. 2’ será lançado meia noite em todas as plataformas de áudio e às 9h da manhã no Youtube.

O volume 1 tem clássicos sertanejos e foi lançado na véspera da data em que Marília Mendonça completaria 27 anos, no dia 21 de julho. Na época do lançamento do primeiro EP, a produção da cantora afirmou que novas faixas seriam lançadas ao longo do ano.

“Decretos Reais não é apenas um EP, um lançamento ou uma simples série de postagens comemorativas. É uma compilação de desejos, sonhos e planos deixados por Marília Mendonça que serão desenvolvidos em parceria entre Família e Work Show”, dizia o comunicado da equipe.

Leia também:

- Cidade natal de Marília Mendonça tem hospital com nome dela e moradores que admiram a cantora

- Marília Mendonça: líder do movimento que colocou as mulheres como protagonistas da música sertaneja

- Avó de Marília Mendonça conta que não teve coragem de voltar à casa da cantora após perder neta

A cantora, que morreu em um acidente de avião no dia 5 de novembro de 2021 com outras quatro pessoas, deixou quase 100 músicas registradas, que não foram lançadas nem por ela nem por outros artistas. As obras estão registradas no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), mas nunca se transformaram em uma gravação comercial (fonograma).