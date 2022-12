As últimas derrotas da seleção brasileira viraram motivo de piada no comercial da cerveja argentina Quilmes, principalmente o 7 a 1 que eliminou o Brasil na Copa do Mundo (2014), na semifinal contra a Alemanha.

Os hermanos, que levaram o título este ano, não deixaram passar a oportunidade de alfinetar o momento turbulento da seleção.

Em um comercial publicado na última segunda-feira (19) no canal do YouTube da marca, a Quilmes procura o "melhor frio" para gelar sua cerveja. A solução é a "Heladera Pecho Frío", geladeira peito frio, em tradução livre.

O refrigerador veste o uniforme da seleção brasileira, tem pintura alemã que "não se apaga nunca mais", com o número 71 bordado nas costas. Duas referências ao 7 a 1.

Este ano, o Brasil deixou a Copa do Mundo do Catar nas quartas de final, após perder para a Croácia na disputa dos pênaltis. Foi também durante as penalidades, após o tempo regular de jogo, que a Argentina levou o título em um 4 a 2, contra a França.

