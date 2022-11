Visões diferentes sobre o futebol estarão presentes no SporTV a partir deste domingo (20), com a estreia do Seleção Catar. Apresentado por Marcelo Barreto e Andre Rizek, o principal programa do SporTV vai ao ar diariamente, às 20h30, e será ancorado do estúdio especial da Globo para a Copa, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O debate vai destrinchar cada detalhe das partidas no Catar, com a participação de grandes nomes do futebol como o português Luís Castro, técnico do Botafogo; Cristiane, segunda maior artilheira da história da seleção brasileira feminina; Hernanes, o Profeta; o argentino D’Alessandro, ídolo do Internacional; o lateral-esquerdo Filipe Luís, do Flamengo; o também ídolo rubro-negro, o sérvio Petkovic; e o ex-lateral Michel Bastos. A estreia acontece neste domingo, dia de abertura da Copa do Mundo, excepcionalmente às 17 horas.

“Eu e Rizek estamos sempre em horários diferentes. Só a Copa é capaz de promover esse nosso encontro. Por nos conhecermos há muito tempo, desenvolvemos um entendimento. Temos estilos bem diferentes, mas acho que um complementa o outro. Nós compartilhamos o amor pela Copa do Mundo e isso é o que nos une nesse programa”, ressalta Marcelo Barreto. “Copa do Mundo é a coisa mais especial que tem. Toda vez que eu começo a trabalhar em uma Copa fico emocionado. A primeira que fiz foi a de 1998. De lá para cá só não estive na de 2002. É uma cobertura muito especial na vida do jornalista esportivo. Sempre inesquecível, marca a nossa vida”, completa Andre Rizek.

Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil deste ano, e com o contrato recém-renovado com o Flamengo, Filipe Luís participará do Seleção Catar nas vésperas e nos dias dos jogos da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. O jogador traz na bagagem a experiência de ter participado da última edição do torneio, na Rússia, e os títulos da Copa das Confederações de 2013, e da Copa América, em 2019, pela seleção. Já Michel Bastos, que disputou o Mundial de 2010, estará na estreia do programa, neste domingo. Além dele, completam a bancada nesse dia Cristiane e D’Alessandro, reforçando a diversidade da equipe.

A variedade de sotaques também será uma das marcas do programa. O português Luís Castro trará a visão do treinador. “É natural que um técnico como eu, que já trabalhou na Europa, no mundo árabe e agora no Brasil, possa ter uma visão diferente sobre futebol. Os diferentes pontos de vista são enriquecedores para entendermos o que foi o jogo. Quanto maior a diversidade de visões e opiniões, mais perto estaremos de uma análise mais completa”, frisa Luís Castro.

Para o argentino D’Alessandro, a participação no Seleção Catar comprova a identificação que ele adquiriu com o Brasil. “São mais de 14 anos trabalhando neste País. Eu tenho um respeito muito grande pelo povo brasileiro. Foi um povo que me acolheu em 2008, quando eu cheguei. Isso faz parte da minha vida. Passei mais da metade da minha carreira aqui, tenho um filho brasileiro. Hoje somos diferentes como pessoas. Foram tantas coisas vividas aqui que tenho de admitir que sou argentino, mas também sou brasileiro. Tanto que hoje em dia eu tenho dupla cidadania e isso é motivo de muito orgulho. Sou muito feliz de fazer parte deste país aqui”, afirma D’Alessandro.