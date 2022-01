Magazine “Sem você está tudo sem graça”, diz mulher do cantor Maurílio Viúva do sertanejo desabafa nas redes sociais sobre a dor da ausência do artista

Luana Ramos, viúva do cantor sertanejo Maurílio (1993-2021), fez uma publicação em seu perfil do Instagram para desabafar sobre a saudade que sente do músico. O artista, que fazia dupla com Luiza, 30, morreu em dezembro aos 28 anos, após sofrer três paradas cardíacas e tromboembolismo pulmonar.“Eita Maurílio... Hoje minha paciência está bem curtinha, daquele...