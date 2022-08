Apresentar a moda produzida em Goiás para o Brasil e o mundo, fomentar negócios autorais e construir caminhos para o desenvolvimento do mercado. A Amarê Fashion – Semana da Moda Goiana dá início a uma intensa programação nesta quarta-feira (31) com o objetivo de transformar o Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) em uma vitrine do que é produzido pelas marcas genuinamente goianas. Desfiles, exposições, atividades de capacitação e rodadas de negócio dividem espaço com gastronomia, música e entretenimento na agenda do evento, que conta com show de encerramento do cantor Seu Jorge no sábado (3). Os ingressos foram disponibilizados mediante doação de alimentos não perecíveis, mas já estão esgotados.

A programação de moda, no entanto, segue a todo vapor: são esperadas mais de 12 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento. Para a abertura, a convidada especial é a comunicadora e empresária Camila Coutinho, pioneira no mercado da influência digital no Brasil e referência do empreendedorismo feminino. Ela conduz o Fashion Talk: A Influência da Cultura de Moda no Fortalecimento do Mercado na noite desta quarta-feira (31), a partir das 20 horas. “É a primeira vez da Camila em Goiânia e uma presença muito importante na construção de um caminho para o desenvolvimento da moda produzida por aqui”, comenta Thais Oliveira, analista do Sebrae Goiás, realizador do evento.

A trajetória de Camila Coutinho começou com a criação do blog Garotas Estúpidas, eleito como um dos mais influentes do mundo e que se tornou uma verdadeira comunidade com uma legião de seguidores. Como criadora de conteúdo, apresenta seu dia a dia de empreendedora à frente da marca GE Beauty como forma de inspirar outras mulheres, além de realizar mentorias no mesmo sentido. Para participar das atividades do evento é preciso realizar inscrição prévia pelo site vitrine.sebraego.com.br/moda. A programação é gratuita.

Além do painel conduzido por Camila Coutinho, a Amarê Fashion conta com nove palestras de temáticas que estão alinhadas com o mercado: o poder do TikTok para pequenos negócios, metaverso, tendências de consumo, inovação e estratégias para e-commerce são algumas delas. “A ideia é atender tanto quem já tem uma marca e quer se aprimorar quanto quem quer começar um negócio de moda, do autoral às marcas atacadistas”, aponta Thais.

Entre as discussões propostas, a estilista Naya Violeta conduz na sexta-feira (2) o Fashion Talk: Empreendedorismo Afro ao lado de Renata Caetano, com mediação de Vera Elias. Naya estreou sua nova coleção O Que Virá Amanhã na passarela da última edição do São Paulo Fashion Week, desfilada por nomes como Sônia Guajajara e Carmem Silva. A coleção que invoca ancestralidade, caminhos e desejos por meio de estampas exclusivas repletas de elementos gráficos, cores e recortes foi oficialmente lançada no dia 28 de agosto.

Outro pilar importante da semana de moda está nas rodadas de negócio, atividade exclusiva para empresas selecionadas que contará com compradores de países como Austrália, Chile, Itália, Estados Unidos e Equador, além de 14 missões do interior de Goiás e representantes de outros Estados. “Estamos trazendo os compradores para negociar diretamente com as pequenas marcas genuinamente goianas, que produzem e vendem aqui”, explica Thais.

Passarela goiana

Entre 1º e 3 de setembro, a passarela montada no CCON recebe desfiles de 13 marcas goianas, além de três desfiles exclusivos com marcas do Mega Moda Park, shopping de moda atacadista localizado no polo de moda da Região da 44, em Goiânia. “Dezoito marcas vão apresentar um pouco do que a 44 tem, sabendo que recebemos compradores de todo o Brasil. Somos o segundo maior polo de moda atacadista do País e vamos mostrar o nosso potencial, a qualidade das peças e o quanto somos apaixonados por moda”, comenta Tassia Carvalho, gerente de marketing do Grupo Mega Moda. Além dos desfiles exclusivos, o Mega Moda Park recebe sua embaixadora, a influenciadora Thays Jubé, no estande do evento.

Marcas autorais como a Loja Meia Três, voltada para o público feminino e com proposta minimalista, integram o line up do primeiro dia de desfile. No dia 2 de setembro, a Luli Pit apresenta suas peças tie dye e no último dia a marca Controverso e as lojas de calçados Meire Moraes e Kallyman desfilam suas coleções. Já a Pitaia Limited escolheu a passarela da semana de moda goiana para fazer sua estreia. A marca de jeans tem foco no público feminino entre 13 e 23 anos e tem coleção assinada pela estilista Suzilla Adorno.

Um espaço exclusivo dedicado à produção slow fashion em Goiás integra a estrutura do evento. “Todas as marcas são autorais, 100% goianas e com produção local. Fibras naturais, tecidos sustentáveis, pinturas a mão, feitas para durar, com uma produção afetiva, são algumas de suas características”, comenta Thais Oliveira.

Entre as dez marcas confirmadas do espaço slow fashion está a Thear Vestuário, que também ganhou projeção nacional com a estreia na passarela da SPFW 2022. A marca tem à frente o estilista goiano Theo Alexandre e apresenta a coleção Jardins de Poteiro, inspirada nas obras do artista plástico Antônio Poteiro. A cartela de cores surge do estudo das que apareciam com mais frequência nas obras, entre os tons terrosos e os vibrantes, bem como os detalhes, formas e texturas das obras de Poteiro. “É como a Thear imagina que seja uma roupa pensada por meio do olhar de Poteiro. O design de superfície e as texturas das obras dele conversam muito com a estética da Thear”, comenta Theo.



