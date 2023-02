Os principais cinemas de Goiânia e Aparecida terão ingressos a R$ 10 por uma semana. A ação se deve a segunda edição da Semana do Cinema, realizada em todo o Brasil pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex). A iniciativa acontece entre os dias 9 e 14 de fevereiro.

Entre as redes participantes na capital está o Cinemais, que tem salas de exibição no Shopping Bougainville. No local, o preço único de R$ 10 estará disponível nas salas tradicionais 2D e 3D. Nelas o público encontrará filmes como Homem-Formiga e a Vespa - Quantumania, Oferenda ao Demônio, Batem à porta, O Grande Mauricinho, A Busca por Justiça, Desapega!, e Rock Dog - Um Batida Animal. As salas VIP, no entanto, ficarão de fora da promoção.

“A ação já foi um sucesso na primeira edição e deve ampliar a procura, afinal, é uma boa oportunidade para o público e uma forma de democratizar este momento de lazer que pode ser aproveitado sozinho, com amigos ou ainda com toda a família”, diz a head de marketing do Bougainville, Amanda Starling.

No Kinoplex do Goiânia Shopping, todas as sessões estarão no preço promocional. “É uma maneira de atrair mais público as salas de exibição. Com a volta das atividades pós pandemia temos um público considerável, mas não se compara ao movimento de antes”, explica Fernanda Campos, gerente Kinoplex no centro de compras.

O Moviecom Buriti Shopping também aderiu à Semana do Cinema e estará com preço promocional para todas as sessões. A programação conta com os filmes Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro (Animação); Avatar - O caminho da água (aventura, ação); O Menino e o Tigre (animação); Titanic (romance); Alerta Máximo (ação); Oferenda ao Demônio (terror); Pearl (terror); M3gan (terror); Gato de Botas 2 – O último pedido (animação); Desapega (comédia); O Grande Mauricinho (animação) e Batem à porta (suspense).

Quem preferir visitar a rede Cinemark, no shoppings Flamboyant e Passeio das Águas, também encontrará filmes a R$ 10. Apenas as salas com tecnologia XD, aquelas com som mais potente e tela maior, estão fora da promoção.

Durante a promoção, não há necessidade de apresentar carteirinha de estudante nas redes participantes. Além do desconto no valor do ingresso, a ação conta ainda com combo promocional de pipoca e refrigerante na maior parte dos cinemas.

“Com esta campanha queremos celebrar a presença do público e democratizar no país ainda mais o acesso a magia que só a experiência cinematográfica proporciona”, diz o presidente da Feneec, Lúcio Otoni.

Na primeira edição brasileira da Semana do Cinema houve um crescimento de 296% no público e 127% na renda, de acordo com levantamento da empresa de análise Comscore. Ao todo, mais de 3,3 milhões de espectadores se envolveram, gerando uma bilheteria de R$ 36,2 milhões.