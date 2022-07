Virgínia Fonseca abriu o álbum de fotos da família nesta sexta-feira (1) e ficou surpresa com a semelhança dela e a filha Maria Alice, de 1 ano, fruto da relação com o cantor Zé Felipe. As fotos de quando a influenciadora era bebê foram exibidas nas redes sociais dela, momento em que deixou uma pergunta na enquete. "Eu ou Maria Alice?", escreveu.

Em vídeo, Virgínia brinca "Mamãe, eu tô achando você muito parecida com a sua mãezinha. Não é a mesma pessoa, pessoal? Não é você?", disse olhando para Maria Alice.

Em outro momento, ela interage com os seguidores e comenta sobre uma de suas fotos. "Carinha de quem estava indo aprontar", diz.

