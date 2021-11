O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou nota nas redes sociais lamentando a morte da cantora Marília Mendonça. "O país inteiro recebe em choque a notícia do passamento da jovem cantora sertaneja Marília Mendonça, uma das maiores artistas de sua geração, que com sua voz única, seu carisma e sua música conquistou o carinho e a admiração de todos nós", escreveu Bolsonaro.

"O sentimento é de que perdemos alguém muito próximo, já que Marília sempre esteve presente em nossas vidas através de suas canções", seguiu o presidente.

"Neste momento de profunda dor e tristeza peço a Deus que console o coração de seus fãs e, em especial, de seus amigos e familiares, bem como das demais vítimas do acidente. Que a dor da saudade dê lugar à certeza de que a morte não é o fim. E que Deus conforte a todos", finalizou.

O governo Bolsonaro foi muito criticado durante a pandemia da Covid-19 por ter silenciado diante da morte de artistas. A ex-secretária Regina Duarte chegou a minimizar o fato em entrevista a uma emissora em maio de 2020, afirmando que não queria fazer um "obituário" na pasta.

A Secretaria da Cultura do governo Bolsonaro também divulgou nota. "Marília Mendonça deixa um legado para a música regional brasileira e cultura do Brasil. Certamente não será esquecida. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, 'cantora do mundo' #EquipeSecult", diz a nota publicada nas redes sociais.

A morte da cantora também foi lamentada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, que classificou o episódio como "tragédia".

"Não dá pra acreditar. Tão jovem, talentosa e cheia de vida. Marília Mendonça é um fenômeno e será eterna. O Brasil está em luto. Que Deus possa dar conforto aos familiares de Marília e das outras vítimas do acidente", escreveu Faria em rede social.

​Marília Mendonça, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira (5). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em nota enviada à imprensa.

A cantora foi uma das vítimas fatais de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte. Marília tinha um show marcado para esta noite em Caratinga, a cerca de 12 quilômetros do local do acidente.

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, também lamentou a morte da cantora. "Muito triste. A vida é fugaz. Ela é uma estrela que vai brilhar eternamente. A arte dela é imortal. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs. Que Deus abençoe a todos", escreveu Frias em mensagem à coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.