O fim da dulpa Simone e Simaria foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira (18). Logo após postarem uma nota sobre a separação, vários memes começaram a surgir na internet com brincadeiras a respeito do término. Não demorou para as postagens viralizarem nas redes sociais.

Entre os principais, está a que compara as sertanejas com outras duplas formadas por irmãos, como Liam e Noel Gallagher, da banda Oasis, e as russas t.A.t.U. Outros usaram os nomes da própria dupla, colocando Simone e Simaria como uma pessoa, de forma parecida com que faziam com Sandy & Junior.

“Não acredito que a simone simaria vai separar da simone simaria”, dizia uma postagem. A dupla já estava afastada desde junho e Simone estava cumprindo a agenda de shows sem a presença de Simaria. Após mais de dois meses, emitiram um comunicado em que oficializam o fim da parceria nos palcos.

