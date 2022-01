Magazine Sequência da franquia "Pânico" volta às telonas com elenco original Na trama, uma nova versão do assassino Ghostface volta à cidadezinha de Woodsboro, e tem como alvo um grupo de adolescentes local, com o objetivo de revelar segredos ocultos do lugar

Pouca gente lembra, mas quando Pânico (Scream, no original em inglês) estreou, em 1996, a fórmula do gênero slasher que fez grande sucesso na década de 1980 com franquias como Sexta-Feira 13 e A Hora do Pesadelo parecia completamente esgotada. Filmes de terror envolvendo assassinos psicopatas que matam aleatoriamente as suas vítimas estavam fora da moda. Mas bastou Gho...