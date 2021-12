Magazine 'Ser feliz hoje', diz Fátima Bernardes ao relembrar um ano de cura do câncer A apresentadora aproveitou para dar conselhos a outras pessoas. "Infelizmente, não é assim com todo mundo. Apenas um ano se passou. Quantas coisas aconteceram nesses últimos 365 dias. E todas elas só reforçaram a minha certeza de que temos que aproveitar todos os dias. Temos que tentar ser felizes hoje. Agora. Não perca tempo."

A apresentadora Fátima Bernardes, 59, celebrou o fato de ter se curado de um câncer de endométrio que foi descoberto exatamente um ano atrás. Em publicação nas redes sociais, ela fez um desabafo sobre o que se passou naquele momento. "Há exatamente um ano, postei essa foto. Eu pareço feliz, com uma pose divertida, mas estava bem preocupada. No fim do Encontro, fui di...