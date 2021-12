O goianio Brendon Sales de Oliveira grava o segundo DVD da carreira nesta terça-feira, 7, na boate Azurre Club, em Goiânia. Intitulado "Do Jeito Que o Povo Gosta", o projeto conta com composições inéditas, participações especiais e regravações históricas.

O cantor cresceu em um ambiente familiar amante da música sertaneja raiz, concentrando o combustível da superação de vida no trabalho musical. Ex-ajudante de mecânico e ex-borracheiro, durante uma década, vivencia o sonho de viver da musicalidade, na capital sertaneja do Brasil. “Há 10 anos a música faz parte da minha vida pessoal e profissional. Graças a Deus sobrevivo exclusivamente da música.”, relata Brendon.

"Melhor show de Goiânia"

André Abrão, responsável pela “Conceito Show”, ressalta que o objetivo da gravação é mostrar "o melhor show de Goiânia". Animado, dançante e vibrante - por meio da simpatia e interação do Brendon com o público, das letras e melodias.

Embalado pelo Hit “Eu minto bem”, faixa do primeiro DVD Acústico “Cachaça e Viola”, que foi gravado em 2018, alcançou mais de 200 mil visualizações no YouTube.

Visita dos ídolos

As surpresas positivas foram recorrentes nos momentos que Brendon Sales estava nos palcos. A dupla Henrique e Juliano, influenciadores da carreira do jovem cantor, fizeram uma visita inesperada e emocionante, enquanto Brendon cantava em um bar de Goiânia. “O produtor me pediu oportunidade no show para uma dupla do Tocantins, chamada Edson e Henrique. Quando os chamei no palco, entraram Henrique e Juliano. Deus me presenteou com essa surpresa.”

Repertório

Brendon gravar hoje músicas de sua composição, inéditas, bem como regravar clássicos sertanejos, pensando nos repertórios que estarão com ele na estrada, em 2022.

GRAVAÇÃO DVD BRENDON SALES “Do jeito que o povo gosta”

DATA: 07/12/2021

HORÁRIO: 21H00

LOCAL: AZZURE CLUB

ENDEREÇO: AVENIDA 136, N. 222, SETOR MARISTA, GOIÂNIA GO

CONTATO: (62) 99231-1939 – Conceito Show