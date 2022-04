O cantor sertanejo Juliano, da dupla com Henrique, casou-se nesta segunda-feira (25) com a empreendedora Mohana do Couto. Os dois estão juntos há 13 anos e trocaram votos na presença de 350 convidados, em Trancoso, na Bahia.

O casal escolheu uma charmosa vila na Praia dos Nativos, litoral baiano, para ser o local da união. A organização festa ficou por conta de Raiza Martínez, da assessoria e cerimonial Martínez Eventos, empresa de Goiânia. As fotos ficaram a cargo de Michel Castro e decoração com as irmãs goianas Cristal e Tana Lobo.

A ocasião contou com mais de dois mil pacotes de flores naturais. Foram cerca de 40 mil botões de tipos variados de orquídeas, tulipas, bouvardias e rosas, nas cores rosa pink e rosa seco.

O momento fofura da cerimônia ficou por conta da entrada do parceiro de dupla de Juliano, Henrique, e seu filho Miguel de apenas 1 ano. O garotinho entrou estiloso, de gravata e óculos escuro. Já o papai, trazia uma placa divertida com os dizeres, “Corre titio! Viemos te salvar”. Que divertiu os convidados.

Entre as atrações da festa estavam os também sertanejos Matheus e Kauan, e os irmãos Guilherme e Benuto. Além do forró de Jhon Amplificado e o funk do DJ Malboro.

Confira as fotos da cerimônia