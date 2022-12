Estrutura que carrega o antigo nome da primeira capital goiana, o Hotel Vila Boa preserva em sua arquitetura muito do início de sua história, que começou há cerca de 50 anos. Construído pelo governo de Goiás e inaugurado em 1975 na gestão de Irapuan Costa Júnior, o estabelecimento é gerido desde 1991 pela família Abrão, à frente da Aspam Participações. Na sexta-feira (16), o tradicional hotel teve uma nova fase efetivada ao ser adquirido pelo Sesc Goiás, que tem ambicioso projeto para o local voltado para o turismo social, como adiantou a coluna Giro do POPULAR.

De acordo com as informações registradas pela coluna, o espaço será transformado em Hotel Sesc Vila Boa com investimento previsto de cerca de R$ 5 milhões em reforma e ampliação de quartos. A empresária Ana Flávia Abrão, atual sócia-administradora do Hotel Vila Boa, destaca o foco no desenvolvimento do turismo na cidade e na qualificação dos profissionais como pontos decisivos para as negociações junto ao Sesc Goiás.

“Já tínhamos recebido outras propostas antes que recusamos pela nossa ligação emocional com o hotel. Decidimos fazer a venda agora por entender que é importante para a cidade, pela personalidade jurídica do Sesc, que terá mais facilidade de fazer novos investimentos”, aponta. A empresária comenta que, da forma como a venda foi tratada, os funcionários atuais serão absorvidos pela nova gestão. “Conseguimos que os funcionários sejam treinados para participar do processo seletivo posteriormente. Temos muita gente que trabalha conosco há 30 anos”, diz.

Leia também:

- Instituto Histórico e Geográfico de Goiás completa 90 anos

- Ita Center Park inicia nova temporada no shopping Passeio das Águas, em Goiânia

O secretário de Turismo da cidade de Goiás, Rodrigo Borges Santana, reitera que a proposta do Sesc Goiás vai ao encontro do projeto de impulsionamento do turismo no município que vem sendo discutido nos últimos anos. “Para a Prefeitura de Goiás, para a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e para o Conselho Municipal de Turismo, essa compra vem em um momento muito importante, em que a cidade está discutindo e elaborando o seu Plano Municipal de Turismo. Acompanhamos todo o processo de negociação da compra e temos participado e dialogado com o Sesc”, destaca.

O secretário destaca que entre as propostas da nova gestão está a de que o Hotel Vila Boa seja uma espécie de hotel-escola. “Esse trabalho na perspectiva do turismo social, formação e capacitação é muito importante para a profissionalização do turismo no município de Goiás. O Plano de Turismo vem muito focado nessa valorização dos aspectos culturais, históricos e ambientais e na qualificação profissional e na melhoria do atendimento e dos serviços oferecidos na cidade”, ressalta. “Importante dizer que cerca de 95% dos empresários do ramo do turismo são moradores da cidade. Esse é um aspecto fundamental, já que as mesmas pessoas que empreendem aqui são as que ajudam a preservar a nossa história, repleta de manifestações culturais, religiosas”, aponta.