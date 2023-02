Um festival realizado no Chapada dos Veadeiros, a 461 km de Goiânia, vai oferecer descontos de 10% a 50% em hospedagens, passeios, restaurantes e outros serviços entre os dias 8 e 19 de março. O Chapada Week reúne turismo, gastronomia e belezas naturais com o objetivo de atrair novos turistas para a região.

A presidente da Associação Veadeiros e organizadora do evento, Andrea Manzan, afirma que esta é a segunda edição do festival. "Visamos atrair quem já conhece a Chapada dos Veadeiros, convidar novos turistas e incentivar os moradores a aproveitar a região e ainda se beneficiar com descontos”, afirma.

A Chapada está localizada na região Centro-Oeste, no Nordeste do Estado de Goiás, e é uma região de cerrado. Segundo a organização do evento, no local, os turistas podem encontrar mais de 2 mil opções de cachoeiras que podem chegar a 180 m de queda d’água, piscinas naturais e águas termais.

Por isso, afirmam que é o destino ideal para quem busca contato com a natureza, boa gastronomia, cultura, bem-estar, além de curiosidades que rondam o lugar e seus oito municípios. Manzan destaca que o Festival Chapada Week 2023 vai colocar o evento no calendário do turismo nacional e internacional.

Descontos

Hospedagem:

Alto Paraíso de Goiás

Pousada Meu Talento | 30% de desconto

Vila Gaia Guest House | 25% de desconto

Pousada Casa de Shiva | 30% de desconto

Chalés Recanto do Paraíso | 30% de desconto

Pousada Casa da Lua | 20% de desconto

Pousada Aconchego | 20% de desconto

Pariká Pousada e Bistrô | 20% de desconto

Chalés Alto da Estância | 12% de desconto

Pousada Vila Toá | 20% de desconto

Pousada Casa Rosa | 20% de desconto

Pousada Lua Clara | 20% de desconto

Pousada Linda Flor | 20% de desconto

Vila Cerrado | 20% de desconto

São Jorge

Village São Jorge | 25% de desconto

Luz do Sol Pousada da Téia | 20% de desconto

Pousada Trilha Violeta | 15% de desconto

Pousada Cristal da Terra | 20% de desconto

Pousada Manhã de Sol | 15% de desconto

Maloca Hospedagem | 15% de desconto

Pousada Caminho das Cachoeiras | 20% de desconto

Estrada Parque GO-239 (entre Alto Paraíso e São Jorge):

Recanto da Baleia | 30% de desconto

Pousada São Bento | 25% de desconto

Pousada Morro da Baleia | 30% de desconto

Cavalcante

Pousada Varanda da Serra | 30% de desconto

Pousada Vale das Araras | 25% de desconto

Pousada Terra Gaia | 25% de desconto

Pousada Fazenda Veredas | 20% de desconto

Pousada Chácara Lápis Lazúli | 25% de desconto

Supert Host Chapada | 35% de desconto

São João d'Aliança

Ecopousada Rebendoleng | 20% de desconto

Colinas do Sul

Observatório do Vale | 30% de desconto

Planeta Hotel | 10% de desconto

Rancho da Ni | 10% de desconto

Teresina de Goiás

Fazenda Touro Bravo | 50% de desconto

Restaurantes e Alimentação

Alto Paraíso de Goiás

Café com Graça | 10% de desconto (sob consulta)

Bistrô Cravo e Canela | 10% pagamentos em cartão e 15% dinheiro

Coffee Shop São Bento | 15% de desconto (Estrada Parque)

Vendinha 1961 | (sob consulta)

Comer na Chapada (parceiro)

São Jorge

Risoteria Santo Cerrado | 15% de desconto

Produtos alimentícios Volta da Serra | 10% de desconto

Cavalcante

Restaurante da Minelci Kalunga | 20% de desconto

Restaurante Fazenda Veredas | 10% de desconto

Restaurante Lamirah Cozinha Árabe | 20% de desconto

Vila Nômade | 25% de desconto

São João d’Aliança

Restaurante Chapéu de Sol | 10% de desconto

Lanchonete Portugal | 15% de desconto

Legião Burguer | 10% de desconto

Colinas do Sul

Restaurante Rancho da Ni | 10% de desconto

Restaurante Cabana do Pescador | 10% de desconto

Atrativos

Alto Paraíso de Goiás

Tirolesa Voo do Gavião | 20% de desconto

Cachoeira dos Cristais | 15% de desconto

São Jorge

Mirante da Janela | 25% de desconto

Raizama | 25% de desconto

Vale da Lua | 25% de desconto

Santuário Volta da Serra | 20% de desconto

Complexo Morada do Sol | 14% de desconto

São João d’Aliança

Complexo Veadeiros | 30% de desconto

Cachoeira do Label | 50% de desconto

Cachoeira do Bonito | 20% de desconto

Paraíso dos Cactos | 25% de desconto

Teresina de Goiás

Fazenda Touro Bravo | 50% de desconto

Reserva Pranayama | 10% de desconto

Cavalcante

Cachoeira São Bartolomeu | 20% de desconto

Complexo Veredas Cachoeiras | 20% de desconto

Boia Cross Zaltana Ecoturismo | 30% de desconto

Rafting Zaltana Ecoturismo | 30% de desconto

Cachoeira Santa Bárbara | 32% de desconto

Cachoeiras da Comunidade Kalunga Engenho II | 32% de desconto

Colinas do Sul

Passeio de barco Rancho da Ni | 30% de desconto

Passeio de barco Cabana do Pescador | 30% de desconto

Operadoras de turismo

Trilheiras na Estrada Ecotur | 25% de desconto

Circuito Central | até 30% de desconto

Guia na Trilha | 25% de desconto

Logística Aventura | 20% de desconto | Alto Paraíso/Vila de São Jorge

Travessia Ecoturismo | 20% de desconto

Zaltana Ecoturismo | 30% de desconto

Terapeutas participantes

Associação de Terapeutas de Alto Paraíso de Goiás | 20% de desconto

Varejo/Comércio

Alto Paraíso/Vila de São Jorge

Senhor das Trilhas | 20% de desconto em produtos Veadeiros

Volta da Serra | 10% de desconto em mel e café local

