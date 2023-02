A cantora apareceu em seus stories do Instagram usando um moletom com a sua imagem estampada e a frase "as mulheres já não choram, elas faturam", um trecho de seu mais recente hit BZRP Music Sessions #53, que faz referência à traição de Piqué.

No segundo storie, Shakira postou um link para a compra do moletom, que foi desenhado por sua sobrinha Isabella Mebarak e tem edição limitada.

O moletom está sendo vendido no site da loja oficial de Shakira por 60 dólares, cerca de R$ 310 na cotação atual.

Alfinetada em Piqué faz sucesso

Shakira e o DJ argentino Bizarrap alcançaram o primeiro lugar global com a canção BZRP Music Sessions #53.

Ela se tornou a música em espanhol mais ouvida da história em um único dia, com mais de 14 milhões de streams no Spotify e mais de 52 milhões de visualização no YouTube, tudo isso em apenas 24 horas.

O clipe da música, que alfineta Piqué e a sua atual namorada, Clara Chia, hoje conta com 326 milhões de visualizações no YouTube.

Divórcio

Shakira e Piqué ficaram juntos por 11 anos e tiveram dois filhos, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.

O divórcio veio em junho do ano passado, após a cantora descobrir que era traída. Em entrevista a Elle, ela definiu 2022 como "um ano que dificilmente poderá esquecer" e disse ter vivido o momento "mais sombrio de sua vida".