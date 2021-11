Magazine Shannon Lee pede 'treinamento de segurança com armas' em sets de filmagem A produtora é irmã de Brandon Lee, que morreu baleado acidentalmente durante gravações em 1993. Agora, ela afirma que deveria ter um treinamento para os atores, e diz ter pena de Alec Baldwin

A atriz e produtora Shannon Lee, 52, irmã do ator Brandon Lee, que morreu tragicamente com um tiro durante as filmagens em 1993, pediu mais "treinamento de segurança com armas" nos sets, durante o prêmio Bruce Lee, no World Film Festival, em Los Angeles, na segunda-feira (1º). Shannon conversou com a AFP sobre a trágica morte da diretora de fotografia Halyna Hutchi...