Magazine Show Afinidades é transmitido no canal do Sesc Goiás no YouTube Apresentação está marcada para esta quarta-feira (3), às 20h30

Os artistas Lenadro Mourão e Anderson Umbuzeiro (foto) apresenta, às 20h30 desta quarta-feira, o show Afinidades. A apresentação poderá ser vista no canal do Sesc Goiás no YouTube (youtube.com/sescgo). Dois amigos unidos pela música com uma amizade de longa data, realizam esse show com composições totalmente autorais. Composições que reafirmam a riqueza da música bras...