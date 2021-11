Magazine Show com Luiz Sardinha Trio

A noite de hoje, no canal do Sesc no YouTube, será de show dom o Luiz Sadrinha Trio, que se apresenta a partir das 20 horas. Sobre uma concepção de 80% de músicas brasileiras, o trio formado por Luiz Sardinha (contrabaixo), Ney Quinonero (guitarra e violão) e Luiz Alves (violão) traz uma sonoridade com três standard de jazz, uma balada do Stevie Wonder e um show ímpar...