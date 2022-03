Magazine Show com No Technique e Gustavo Rocchi no Lowbrow

Com programação musical comandada pela banda No Technique e pelo músico Gustavo Rocchi (foto), a partir das 21h30, o repertório do Lowbrow Lab Arte e Boteco vai de Elvis Presley e Creedence a The Beatles e Neil Young. A entrada custa R$ 20. Fundada em julho de 2017, a No Technique atualmente é formada por Pablo Villas Boas (vocal), Lucas Ribeiro (bateria), William Sil...