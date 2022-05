Anunciado como principal atração do Aparecida é Show 2022, o show do cantor Gusttavo Lima foi cancelado. Em nota divulgada à imprensa nesta sexta-feira (06), a assessoria da prefeitura informou que o cantor não se apresentará na festa "por motivo de força maior". O artista estava previsto para subir aos palcos no dia 10 de maio.

Confira a nota completa:

Por motivo de força maior, o cantor Gusttavo Lima não vai se apresentar dia 10 no Aparecida é Show 2022.

Em breve, a organização do Aparecida é Show 2022 anunciará a nova atração do último dia da festa.

Nesta sexta-feira, 6, a festa de aniversário do centenário de Aparecida terá como atração principal o forró eletrônico do Saia Rodada e a segunda noite do tradicional Rodeio.

A programação completa do evento que terá César Menotti e Fabiano, Léo Magalhães, Leonardo e Zé Vaqueiro está disponível no site da Prefeitura de Aparecida.