A prefeitura de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, cancelou o show de Gusttavo Lima que custaria R$ 1,2 milhão, após abertura de procedimento do Ministério Público estadual (MP-MG), na última sexta-feira (27). O órgão apura, a pedido da Câmara Municipal do município, se existem elementos para investigar os gastos da prefeitura com shows na cidade.

Há suspeita de desvio dos recursos da prefeitura para pagamento do cachê milionário. Ao todo, a prefeitura da cidade desembolsou R$ 2,3 milhões para contratação de artistas que estarão na 30ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em junho.

A dupla Bruno e Marrone foi contratada por R$ 520 mil, Israel e Rodolffo por R$ 310 mil, Di Paulo e Paulino por R$ 120 mil, João Carreiro por R$ 100 mil e Thiago e Jonathan por R$ 90 mil.

De acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade possui de 17 mil habitantes. Segundo a prefeitura da cidade, a Secretaria Municipal de Saúde contabiliza 30 mil usuários no município, o que indicaria uma população maior que a informada pelo IBGE.

Leia também:

- Helicóptero do frigorífico de Gusttavo Lima faz homenagem a Bolsonaro em Goiânia

- Vídeo mostra briga generalizada em show de Gusttavo Lima, em Brasília

A prefeitura de Conceição do Mato Dentro divulgou uma nota à imprensa em que se posiciona sobre as suspeitas. Confira a íntegra da nota:

Ao tomar conhecimento das notícias veiculadas na imprensa a respeito da contratação do artista Gusttavo Lima para a 30ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro informa:

1 – Os processos licitatórios para a contratação não apenas do Gusttavo Lima, mas de todos os artistas que se apresentarão na 30ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos foram realizados dentro da legalidade, conforme a Lei Federal 8666/93. Todas as despesas do município podem ser acessadas no Portal da Transparência:

2 – Não há restrição para uso dos recursos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) em ações, projetos e eventos que tragam melhoria para a qualidade de vida dos moradores locais, seja ele investido em estruturas como moradias, infraestrutura pública, saneamento básico, etc. ou investido para o desenvolvimento econômico da cidade.

Eventos que tragam melhoria na vida da comunidade e ou investimento para o desenvolvimento econômico da cidade, são gastos advindos do turismo, para atrair turista fazendo assim que a cidade receba de volta o investimento em quase que na sua totalidade em geração de renda, seja no comércio local, nos meios de hospedagem, nos bares e restaurantes, postos de gasolina, padaria, aluguel de casas, locação de espaços públicos, dentre outros, impulsionando a diversificação da economia local.

3 – O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2017 demonstra uma população de 18.126 habitantes, no entanto, dados da Secretaria Municipal de Saúde comprovam mais de 30 mil usuários.