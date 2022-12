Se neste sábado e domingo a magia do Natal invade as casas para as festividades de fim de ano, a sexta-feira (23) prepara os goianos para as celebrações com um espetáculo para cantar e falar de amor, paz, esperança, fé e amizade. Um dos destaques da programação do Natal do Bem 2022, o padre Fábio de Melo, que está atualmente em turnê pelo País com seu novo show, Este Sou Eu, comanda a noite a partir das 21 horas, no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Os ingressos, no entanto, se esgotaram rapidamente desde que a atração foi anunciada. Para não deixar ninguém de fora, a organização do evento fará a transmissão da apresentação para os presentes na Esplanada do CCON por meio de três telões montados no espaço. O evento é promovido pelo governo de Goiás e pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), e já contou com apresentações da Família Lima, Orquestra Filarmônica de Goiás e Basileu França. A programação segue até o dia 1º de janeiro (confira nesta página).

Padre Fábio esteve recentemente em Goiânia para uma apresentação especial ao lado de Elba Ramalho, dividindo o palco do Ginásio Goiânia Arena em maio deste ano com o show batizado de Uma Noite Inesquecível. Depois de um hiato, ele volta a fazer shows solo em 2022 com a nova turnê, que tem Goiânia como última data em solo brasileiro. A partir de janeiro, ele segue para a fase internacional da série de shows, que já tem países como Portugal, Estados Unidos e Suíça na agenda.

No espetáculo, padre Fábio mistura palavras às canções, reunindo músicas conhecidas do público, clássicos da MPB e composições autorais que se tornaram sucesso ao longo de seus 25 anos de carreira musical. Faixas como Clareou, Trem Bala, Onde Deus Possa me Ouvir, Asas do Senhor e a canção que dá nome à turnê, Este Sou Eu, integram o repertório do show.

Sacerdote católico, cantor, escritor, professor universitário e apresentador, padre Fábio de Melo já vendeu mais de 3 milhões de cópias de CDs, além de 3,5 milhões de livros. É natural de Formiga, município de Minas Gerais, e tem 51 anos. Pertenceu à Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus e hoje atua na Diocese de Taubaté, no interior do Estado de São Paulo. É graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Educação e mestre em Teologia Sistemática.

Ele soma quase 26 milhões de seguidores no Instagram, 8,5 milhões no Facebook e quase 2 milhões no seu canal do YouTube, fazendo com que entrasse no ranking do instituto QualiBest como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil desde 2019. Possui 16 álbuns de estúdio, cinco ao vivo e cinco DVDs gravados. Já lançou singles em parceria com grandes artistas da música brasileira, como Quando o Sono Bater, com Luan Santana, Não Desisto, com Simone e Simaria, e Retrovisor, com Ivete Sangalo.



SERVIÇO

Evento: Show de Padre Fábio de Melo no Natal do Bem 2022

Data: sexta-feira (23/12)

Horário: 21 horas

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)

Ingressos: esgotados. O evento transmitirá o show gratuitamente na Esplanada do CCON



Programação continua

A estrutura do Natal do Bem 2022 foi inaugurada no dia 3 de dezembro, com mais de 800 mil pontos de luz, acesso à Vila de Natal (que possui “casinhas” em tamanho real), além de distribuição de algodão doce e pipoca para o público. O evento conta ainda com a Vila Gastronômica e várias opções de brinquedos e espetáculos gratuitos de dança e música. Diariamente, acontecem projeções mapeadas e a cerimônia de acendimento das luzes com o Guardião da Luz, sempre às 19 horas.

A agenda de atrações é diária e gratuita. Para as apresentações musicais, que acontecem no Palácio da Música com limitação de plateia, é preciso retirar o ingresso gratuito através da plataforma Sympla. Os ingressos para o show do Padre Fábio de Melo, no entanto, já estão esgotados.

Para os próximos dias, o público pode esperar apresentações de corais e do cantor goiano Pedro Scalon, que se apresenta acompanhado dos músicos Moka Nascimento, Hulk Pontes e Raphael Gomes no dia 28 de dezembro, a partir das 20 horas.

Confira a programação Natal do Bem 2022

Atrativo natalino segue até 1º de janeiro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer



23 de dezembro (sexta)

21h – show com Padre Fábio de Melo

24 e 25 de dezembro (sábado e domingo)

20h30 – Exibição de apresentações artísticas gravadas

26 de dezembro (segunda)

20h30 – Sexteto de Noéis (Coreto)

27 de dezembro (terça)

20h30 – Coral Infanto Juvenil Igreja Batista de Vila Nova e Coral da Igreja Batista de Vila Nova

28 de dezembro (quarta)

20h30 – show com Pedro Scalon e Banda

29 de dezembro (quinta)

20h30 – Vocal Onix Nações Brasil Internacional

30 de dezembro (sexta)

20h30 – Vocal Fac Uni Corus Internacional

31 de dezembro e 1º de janeiro (sábado e domingo)

20h30 – Exibição de apresentações artísticas gravadas