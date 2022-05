Se fosse uma partida de futebol, seria a reunião de grandes estrelas do mundo da bola numa formação em que todos usam a camisa 10. Leonardo, Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone e Jorge e Mateus são verdadeiros craques da música sertaneja e têm encontro marcado na capital neste sábado (7), em palco montado no Estádio Serra Dourada. Os artistas vão se revezar na programação do espetáculo Histórias – O Show do Século. A abertura dos portões será às 17 horas, e a promessa é de casa cheia. A expectativa da organização é de 30 mil pessoas no evento.

“Vai ser um encontro memorável e tenho certeza que será uma festa bonita com um desfile de grandes sucessos e clássicos. É um prazer voltar para a nossa terra natal, cantar para os meus conterrâneos, na cidade que é considerada por vários anos como a capital da música sertaneja em um show numa das maiores praças esportivas do Brasil. É sempre muito bom estar ao lado dessa turma de artistas que ajudaram a construir a história do nosso gênero”, destaca Zezé Di Camargo, em entrevista por telefone ao POPULAR. A primeira edição do Show do Século foi realizada no mesmo estádio em 2018.

A proposta do show é relembrar a história da música sertaneja, desde as origens caipiras passando por nomes importantes, como Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, Milionário e José Rico, até os dias atuais, que também têm representantes no time de convidados, caso de Jorge e Mateus, que não participaram do evento em 2018. Edson e Hudson e Eduardo Costa estavam ao lado de Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone e Leonardo. O formato do projeto é de festival. Cada artista se apresenta por uma hora. “Não vamos conseguir cantar nem 30% dos nossos sucessos”, brinca Zezé.

Apesar do pouco tempo, o repertório dos filhos de seu Francisco será recheado de clássicos como Faz Mais uma Vez Comigo, Vivendo por Viver, Toma Juízo e de É o Amor, primeiro grande hit da trajetória que se tornaram fenômenos comerciais no início dos anos 1990. Os irmãos estão rodando o Brasil desde setembro de 2021 em turnê celebrando os 30 anos de carreira. Eles também decidiram tirar o pé do acelerador na agenda para se dedicar aos projetos pessoais. Zezé Di Camargo lançou no primeiro semestre o primeiro projeto solo (Rústico) e Luciano vem investindo cada vez mais na carreira gospel.

O show em Goiânia também é mais um reencontro dos cantores. Leonardo, Chitãozinho e Xororó e Zezé Di Camargo e Luciano, por exemplo, retomaram no início de abril a turnê do especial Amigos, iniciada em 2019 e que passou por Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. O projeto estava marcado para Goiânia como uma das atrações do Festival Villa Mix em 2020, mas foi cancelado por conta da pandemia. Nos anos 1990, as três duplas - ainda com Leandro ao lado de Leonardo - marcaram época com especiais de fim de ano na TV Globo, que depois viraram programa aos domingos.

Em 2022, os cinco vão se reencontrar várias vezes. O espetáculo Histórias – O Show do Século deve percorrer outras cidades. Estão previstas apresentações em Brasília, em junho, em Belo Horizonte, em agosto, e outra em São Paulo, em dezembro. Em algumas datas, haverá revezamento, caso da capital mineira, que terá Edson e Hudson e Gian e Giovani no lugar de Jorge e Mateus. “Estamos ainda mais afiados porque acabamos de tocar no Allianz Parque em São Paulo no Amigos, com 50 mil pessoas por dia e estamos curtindo essa ideia”, conta Zezé, deixando em aberto a continuidade dos projetos.

Shows

Em Goiânia, Chitãozinho e Xororó devem trazer um pouco da turnê que estão fazendo pelo Brasil desde março em comemoração aos 50 anos de carreira. Batizado de Por Todos os Tempos, o espetáculo percorre toda a carreira que começou em 1970 ao som do primeiro Galopeeeeeeeeira de Xororó e chega até os dias atuais, com o single Pássaros, o último lançado por eles. Também não vão faltar clássicos como Nuvem de Lágrimas, Evidências e Fio de Cabelo. A celebração, que aconteceria em 2020, precisou ser engavetada por conta da pandemia. A previsão é que siga na estrada até dezembro de 2023.

No palco, Leonardo vai apresentar canções do último disco Canto, Bebo e Choro (2018) e também hits que marcaram sua carreira como Entre Tapas e Beijos, Eu Juro e Talismã. Um dos maiores nomes da música sertaneja de todos os tempos, o artista influenciou gerações ao lado do irmão Leandro, que morreu de câncer em junho de 1998. São 22 álbuns lançados, sete DVDs e 30 milhões de cópias vendidas. O artista está numa verdadeira maratona com quatro shows agendados seguidos desde sexta-feira em Anápolis, neste sábado no Serra Dourada, no domingo em Aparecida e na segunda no Pará.

Mais uma atração de peso da festa é a dupla Bruno e Marrone. Eles têm uma parcela importante na história do sertanejo, principalmente após o lançamento do Acústico 2000, que revolucionou o mercado pela simplicidade e se tornou um dos discos mais importantes dos últimos 20 anos. Além disso, o álbum foi responsável por popularizar ainda mais o gênero, levando-o para cidades como Rio de Janeiro. Em 2022, os goianos estão celebrando os 35 anos de estrada com canções consagradas, como Dormi na Praça, Choram as Rosas e Boate Azul e com a parceria com o Leonardo no projeto Cabaré.

Para completar o time de lendas do show Histórias, os goianos de Itumbiara Jorge e Mateus, uma das principais duplas de sertanejo universitário do Brasil dos últimos 15 anos e responsável por algumas das levadas mais animadas, como Pode Chorar, Voa Beija Flor e Amo Noite e Dia. Os artistas devem tocar também os novos hits Molhando o Volante, que tem mais de 63 milhões de visualizações no YouTube, e Todo Seu, a primeira faixa a ser divulgada do novo álbum da dupla, previsto para sair ainda em 2022. O DVD foi gravado em fevereiro em São Paulo e vai substituir Tudo em Paz, lançado em abril de 2021.



SERVIÇO

Histórias – O Show do Século

Data: Sábado (7/5)

Local: Estádio Serra Dourado – Av. Fued José Sebba, Jardim Goiás

Horário: a partir das 19 horas (abertura dos portões às 17 horas)

Ingressos: De R$ 140 (inteira) a R$ 750 (fronststage)

Informações: www.ticketou.com



ORDEM DOS SHOWS

- Bruno e Marrone

- Leonardo

- Chitãozinho e Xororó

- Jorge e Mateus

- Zezé di Camargo e Luciano