O ator Silvero Pereira, conhecido por atuar em "Bacurau" e "A Força do Querer", sofreu um acidente de carro neste domingo (17) no Ceará. Em vídeo no Instagram Stories, ele acalmou os seguidores e avisou que saiu sem ferimentos.

"Meu povo, está tudo bem! Não se preocupem (os que receberam fotos de um acidente por Whatsapp). Não foi nada sério. Nenhum ferimento! Tudo joia. Já estou indo para casa. Bem tranquilinha", declarou o ator, que atualmente interpreta o mordomo Zacquieu na novela "Pantanal".

O carro em que estava Silvero teria capotado em um barranco após sobrar em uma curva na CE-166, entre os municípios de Senador Pompeu e Piquet Carneiro, no interior do Ceará. Não há registros de feridos ou outros veículos envolvidos. As informações foram repassadas pelo Pró-Cidadania, composição que atendeu a ocorrência, ao G1.

Na noite anterior, o ator participou de uma festa na cidade de Milhã, também no Ceará, e contou com a presença de artistas do forró.

