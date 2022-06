No dia de seu aniversário de 40 anos, a cantora Simaria, da dupla com Simone, anunciou que irá dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa das cantoras sertanejas em um comunicado oficial divulgado em primeira mão para a revista Quem. De acordo com a nota, Simone cumprirá a agenda de shows sozinha a partir de agora.

Também no comunicado, Simaria manda um recado para os fãs pedindo para que eles sejam a segunda voz de Simone durante a sua ausência. Ela ainda diz que deve retornar em breve.

Confira o comunicado:

"A RSS Produções Artísticas e Entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows). Em recado aos contratantes e fãs pronuncia a Simaria: 'Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos'. Todos os compromissos da Simone & Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes."

Briga entre irmãs

O anúncio de Simaria vem em um momento de preocupação para os fãs. Nas últimas semanas, as coleguinhas, como são conhecidas, brigaram pelo menos duas vezes, o que gerou um burburinho que as duas iriam acabar com a dupla. As informações foram confirmadas pela própria cantora para o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

A primeira confusão aconteceu durante os bastidores de um programa de TV. Simaria teria insistido em cantar mesmo com problemas na voz. Na ocasião, Simone teria tentado impedir que a dupla se apresentasse.

A confusão mais recente aconteceu quando Simaria se atrasou 30 minutos para um show, levendo Simone a iniciar apresentação sozinha.

No dia em que comemorou o seu aniversário, Simaria fez uma cerimônia mais intimista com as pastoras Glaucy Cunha e Rosenil Cardoso, mas sem a presença da irmã.