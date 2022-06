Na noite de quinta-feira (16), Simone Mendes, 38, subiu ao palco sozinha pela primeira vez após o anúncio da pausa na carreira da irmã Simaria, 40. Pouco antes da apresentação na Festa do Tomate, em Paty dos Alferes (interior do RJ), ela rompeu o silêncio sobre o assunto.

"Como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos", lamentou em vídeo publicado nas redes sociais. "Inclusive hoje é aniversário dela. Deus a abençoe e a guarde. Estou aqui para cumprir a nossa jornada de trabalho. Conto muito com o carinho de vocês."

No palco da apresentação, a cantora voltou a falar sobre a ausência da parceira de dupla. Ela disse estar feliz de estar ali com os fãs, mas confessou que preferia estar acompanhada pela irmã.

"Alegria estar com vocês nesta noite", disse. "Vocês sabem que a Simaria teve que ser afastada dos palcos. Confesso para vocês que para mim é muito ruim estar aqui sem ela. Por mais que talvez eu tenha exagerado no cuidado. Porque irmão cuida, irmão ama, irmão protege."

Por se tratar do dia do aniversário de Simaria, a cantora foi homenageada com um "parabéns". Um bolo entrou no palco nesse momento, durante o qual Simone se emocionou.

"Por motivos de saúde ter que ficar sem a minha metade é muito difícil para mim, mas quero deixar no dia do seu aniversário registro que independente das nossas diferenças, você é a coisa mais importante da minha vida", frisou Simone. "Sou capaz de dar a minha vida pela sua vida. Espero que você esteja vendo esse vídeo e que você recebe ao meu amor."

O anúncio da pausa na carreira de Simaria foi feito na própria quinta-feira, por meio das redes sociais, em meio a rumores sobre desentendimentos entre as irmãs. A cantora alegou que precisa cuidar da saúde e contou que Simone irá cumprir a agenda de shows sozinha.

"Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas neste momento preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde", disse Simaria em comunicado divulgado pelo escritório responsável pelo gerenciamento da carreira da dupla. "Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos."

Nos últimos meses, a dupla algumas discordâncias em público e, recentemente, enfrentaram um climão no palco, após um atraso de Simaria para um show. A cantora disse que, apesar de ter uma ótima experiência com a irmã, acaba se sentindo recriminada por ela em alguns momentos. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela relembra quando o áudio de uma discussão das duas no Programa do Ratinho (SBT) vazou na web. "Foi meu grito de socorro".