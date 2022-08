Magazine Simone comenta possível volta aos palcos com Simaria: 'Ainda não sei' Recentemente, surgiram especulações de que Simone estaria investindo na carreira solo

A cantora Simone, 38, dupla de Simaria, 40, usou seus Stories do Instagram para interagir com os fãs e responder perguntas na manhã desta segunda-feira (1º). Um internauta questionou quando ela voltaria a cantar com a irmã nos palcos. "Ainda não sei", escreveu como resposta. Em outra pergunta, Simone foi questionada se também tiraria um tempo da carreira. "Cumpr...