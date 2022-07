A cantora Simone Mendes, 38, comemorou nesta terça-feira (19) em seus Stories a mudança do nome do seu perfil oficial no Instagram. No entanto, fãs e internautas passaram a especular que isso poderia indicar que a artista pretende seguir carreira solo, sem a irmã, Simaria, 40.

Antes, o perfil da cantora era "simoneses" e agora passou a ser "simonemendes". Nos Stories, ela explicou que seu marido, o empresário Kaká Diniz, fez uma surpresa para ela, e mostrou o nome novo do perfil oficial na rede social.

"[Estou] preocupada com o destino da dupla Simone e Simaria... Simone não é mais 'simoneses' no Instagram", escreveu uma. "Meu Deus eu só queria meu 'simoneses' de volta, vou demorar tanto para acostumar com esse 'simonemendes'", disse outra.

As especulações de uma possível carreira solo vem após polêmicas da artista com sua irmã e parceira de dupla. Recentemente, Simaria deixou de seguir a irmã no Instagram, e também parou de acompanhar o perfil oficial da dupla.

Esse fato faz aumentar ainda mais a crise que as duas artistas vivem. Ambas estão separadas, e Simone tem feito shows solo. A discussão pública começou após um desabafo de Simaria a respeito da forma como a parceira de palco a controlava durante anos.

Apesar disso, outros internautas apontaram que a mudança não indica uma carreira solo, apenas um desejo antigo de Simone. "A irmã sempre usou só Simaria. Com certeza é porque esse usuário não estava disponível e ela conseguiu agora", disse um. "Por um lado é bom pra ela esse "Simone Mendes" por conta do canal do YouTube dela que é Simone Mendes", apontou outra.