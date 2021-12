Magazine Sinfonia na praça

A Banda Sinfônica Jovem de Goiás se apresenta, nesta quarta-feira (15/15) na praça do Complexo Trabalhista de Goiânia. O evento promovido pela Justiça do Trabalho goiana (TRT-18), começará às 18h30, com entrada franca. No local também haverá arrecadação de alimentos não perecíveis para uma ação solidária. O evento acontecerá na parte coberta da Praça do Complexo...