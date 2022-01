Magazine Siron Franco abre a instalação na Avenida Paulista, em São Paulo Obra 'Renascimento' presta homenagem às vítimas da pandemia e aos profissionais da saúde

De longe, a cena é impactante, assustadora e parece filme de terror, mas de perto, depedendo do olhar, até parece festa. Manequins, 365 no total, homens e mulheres, de variados tamanhos, com trajes coloridos, estão suspensos a seis metros do chão por cabos de aço e todos estão com rostos cobertos por um capuz. A morte e a vida estão lado a lado na instalação Renas...