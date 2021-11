Magazine Siron Franco faz projeção em defesa da preservação da onça-pintada Vídeo mapping será apresentado na cúpula do Museu Nacional da República, em Brasília, na segunda-feira (29/11), Dia Internacional da Onça-Pintada

Animais são quase sempre protagonistas em obras marcantes do goiano Siron Franco. Muitas vezes, eles aparecem no trabalho dele pela beleza estética e, principalmente, como grito de socorro e denúncia. Ao levar, em 1990, antas gigantes de gesso para a Esplanada dos Ministérios, o artista chamou a atenção do mundo para os maus-tratos aos bichos. Dessa vez, ele faz ...