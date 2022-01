Magazine Siron Franco: “Nunca ouvi falar de uma obra de arte que todos aplaudem” Artista comenta reações diversas do público sobre a obra 'Renascimento', instalação com 365 manequins em homenagem às vítimas da pandemia

Macabra, sem graça, de mau gosto. Outros descrevem o trabalho como genial e uma linda homenagem às vítimas da pandemia e aos profissionais de saúde. Essas são algumas reações do público nas redes sociais à nova exposição do artista plástico Siron Franco em São Paulo. Renascimento, que fica em cartaz até 20 de março no museu Casa das Rosas, é uma instalação com 365 manequins, entre homens e mulheres, de variados tamanhos, com...