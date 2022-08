Magazine Siron Franco realiza exposição em São Paulo Exposição Ontem, Hoje, Agora estreia nesta quarta-feira na SP-Arte e faz um balanço dos últimos 20 anos do trabalho do artista goiano

Um recorte de pouco mais de duas décadas na produção do artista plástico Siron Franco vai ser um dos destaques na tradicional feira SP-Arte com a exposição individual Ontem, Hoje, Agora, com abertura nesta quarta-feira (24) na Arca, na Vila Leopoldina, em São Paulo (SP). Com curadoria do pesquisador Victor Gorgulho, serão apresentadas 31 obras realizadas entre o...