Sob forte sol, os foliões começaram a chegar por volta das 14 horas deste domingo (19) na Ambiente Skate Shop, no Setor Bueno, para a concentração do Bloco do Mancha. O evento, que começou a acontecer na capital em 2018, é uma das ações mais esperadas do Carnaval goiano.

O público começou a chegar em massa no local por volta das 15 horas, embalados por músicas que iam do axé e maracatu ao funk sob o comando dos DJs DellaNoche, Zaq Babáo, Barats, Gabi Matos e Thi Cardoso.

A festa, no entanto, está apenas começando. O cortejo segue em direção ao Shiva Alt-Bar, na Alameda das Rosas, no Setor Oeste, que preparou uma estrutura especial para receber os foliões.

O bloco retoma novamente as ruas em seu formato original em 2023, guiado pela camionete Ford 1969 azul turquesa já característica do evento, assim como o cão Mancha, personagem que dá nome ao evento.

A criatividade do público parar criar os looks de Carnaval envolve muitas cores, meia arrastão, saias de tule, perucas e adereços de cabelo. Personagens como a Malévola, da Disney, e heróis como Homem-aranha também foram inspiração dos foliões.

Algumas pessoas foram direto para o destino final do Bloco do Mancha, no Shiva Alt-Bar, sem realizar o cortejo. É o caso da família de Agnalda Abdala, que veio de Pires do Rio para curtir a folia na capital. “Chegamos atrasados para a concentração, então estamos aguardando o bloco chegar aqui”, conta. A pequena Cecília Espíndola estava ansiosa para a festa começar ao lado da mãe, Carolaine Espíndola, e do restante da família.