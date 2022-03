Magazine “Somos singulares”, diz Rosângela Chaves sobre mulheres filósofas Jornalista e filósofa, ex-editora do caderno Magazine, lança livro 'O Dia de Glória Chegou: Revolução, Opinião e Liberdade em Tocqueville e Arendt', resultado de sua tese de doutorado

No dia 22 de março, na Livraria Leitura, do Goiânia Shopping, a jornalista e filósofa Rosângela Chaves lança o livro O Dia de Glória Chegou: Revolução, Opinião e Liberdade em Tocqueville e Arendt, o mais profundo estudo já realizado no Brasil comparando as obras da pensadora alemã e do filósofo francês. O livro inaugura a Coleção Anpof, parceria com a Associação Nacional ...