Sucesso nos anos 1990 na TV Globo, a novela Sonho Meu (1993-1994) passa a integrar o catálogo do Globoplay. Escrita por Marcílio Moraes, com a colaboração de Margareth Boury e Maria Adelaide Amaral, e com direção-geral de Reynaldo Boury, a obra faz parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia da plataforma. A trama conta a história de Claudia Lins (Patrícia França), que perde a guarda da filha, Maria Carolina (Carolina Pavanelli), para a cunhada Elisa (Nívea Maria), devido às constantes brigas com o marido, o violento Geraldo (José de Abreu). A menina acaba sendo deixada pela tia em um orfanato no Rio de Janeiro.

Decidida a deixar Geraldo, tentar recuperar a guarda da filha e recomeçar sua vida, Cláudia parte para a capital carioca, onde conhece os irmãos Lucas Candeias de Sá (Leonardo Vieira) – por quem se apaixona – e Jorge Candeias de Sá (Fábio Assunção), um mau-caráter que faz de tudo para conquistá-la. Os dois, junto com a avó, Paula Candeias de Sá (Beatriz Segall), são donos da empresa de brinquedos Ludens, onde Claudia consegue emprego. Ao saber da paixão de seus netos pela jovem, Paula se torna a grande rival de Claudia e decide afastá-la de sua família, temendo o desentendimento entre Lucas e Jorge.

No orfanado, Maria Carolina sonha em fugir. E, em uma das tentativas, conhece o Senhor Mazurgski, o Tio Zé, um velhinho bondoso que se encanta por ela, a quem chama carinhosamente de Laleska. Artesão de brinquedos de madeira, Tio Zé acaba se tornando o grande protetor da menina.

Claudia se casa com Lucas e acaba tendo de enfrentar um processo judicial, com risco de perder definitivamente a guarda da filha para o pai. Ela passa a sofrer com a perseguição de Geraldo e de Jorge, que se revela um homem inescrupuloso, capaz de qualquer armação para prejudicá-la. Jorge procura, de todas as maneiras, separar Claudia de seu irmão, além de tentar afastar a avó da direção da fábrica de brinquedos da família.