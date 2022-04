Ele é reconhecido até mesmo por quem não tem intimidade ou conhecimento sobre jogos. Quem nunca ouviu falar sobre o ouriço alienígena azul, nascido com a capacidade de correr mais rápido que a velocidade do som, que possui reflexos extremamente instantâneos e coloca medo em muitos inimigos? Muito amado por diversas gerações, Sonic está de volta aos cinemas nesta quinta-feira (7) depois do grande sucesso que foi o primeiro longa. Jeff Fowler segue na direção e o comediante Jim Carrey volta para ser o Dr. Robotnik. O elenco tem ainda James Marsden, Tika Sumpter e Ben Schwartz.

O novo filme do personagem criado pela Sega no início dos anos 1990, basicamente para rivalizar com o Super Mario da Nintendo, chega cercado de bastante expectativa depois da primeira aventura do ouriço azul lançada no início de 2020, antes da pandemia. O longa conseguiu quebrar a maldição em torno das criticadas adaptações de personagens que saem das telinhas dos games para os cinemas. A fórmula para o sucesso foi escutar os fãs do personagem e ser o mais fiel possível às histórias dos jogos. A produção custou US$ 31 milhões e faturou pouco mais de dez vezes esse valor na bilheteria mundial.

O curioso é que a primeira adaptação tinha tudo para dar errado depois que vazou um pôster do filme live action do Sonic na internet em maio de 2019. As reações não foram favoráveis: a imagem virou meme e choveram críticas até mesmo da detentora dos direitos do personagem que aparecia com dentes humanos, braços e pernas longas. A decisão de redesenhar o protagonista foi tomada pela Paramount e a Sega. Além disso, algumas cenas foram refilmadas e o longa precisou ser adiado de novembro de 2019 para fevereiro de 2020. A boa aceitação garantiu a continuação e a promessa de mais um filme.

A bilheteria de Sonic 2 ganhou um turbo na véspera do lançamento. Jim Carrey anunciou que vai se aposentar após a sequência. O dono de papéis memoráveis no cinema, como o detetive Ace Ventura, o Máscara e Truman Burbank, disse que está satisfeito com a própria carreira e que pretende aproveitar uma vida mais tranquila. “É sério. Mas tudo depende. Se os anjos trouxerem algum tipo de roteiro escrito em tinta dourada que me diga que será muito importante para as pessoas verem, eu posso continuar no caminho, mas estou fazendo uma pausa”, afirmou em entrevista ao Access Hollywood.

Jim Carrey deixou claro que não se trata de uma piada e que só pretende voltar aos cinemas se houver um projeto digno o suficiente no futuro. Na entrevista, que pegou milhares de fãs de surpresa, ele reafirmou a decisão. “Gosto muito da minha vida tranquila, gosto muito de colocar tinta na tela e realmente amo minha vida espiritual e sinto que – e isso é algo que você nunca ouvirá outra celebridade dizer enquanto houver tempo – eu tenho o suficiente. Já fiz o suficiente. Sou suficiente”, completou ele, que também é dublador, roteirista e produtor. Será que ele muda de ideia e volta em Sonic 3?

Trama

Depois da aventura no primeiro filme, Sonic se estabelece na cidade de Green Hills e tudo indica que ele gostou de salvar o mundo e agora está agindo como se fosse um super-herói. O problema é que ele está se divertindo tanto com isso que está causando prejuízos a sua imagem, assim como foi em Hancock (2008), protagonizado por Will Smith. No trailer, o herói azul tem uma conversa em um barco com o seu grande amigo Tom Wachowski, papel do ator James Marsden. Entre os conselhos, o seu mentor humano diz que “o herói não escolhe o momento de agir, mas o momento que escolhe você”.

Tom é uma espécie de Tio Ben - personagem coadjuvante das histórias do Homem-Aranha - para o Sonic. Ele é o dono da lição mais importante da vida de Peter Parker quando diz para o sobrinho instantes antes de morrer que “com grandes poderes vêm grandes responsabilidades”. Mas o ouriço tem um senso de humor incrível e diz que o amigo copiou a frase da Oprah Winfrey. Brincadeiras à parte, o herói tem um novo desafio pela frente já que ele não contava que o seu inimigo, o Dr. Robotnik conseguiria fugir do planeta onde estava confinado e com uma nova dor de cabeça na bagagem.

É mais um acerto do roteiro quando ele traz para a trama o Knuckles, o último sobrevivente de uma raça alienígena, que está disposto a tudo para destruir o ouriço por uma questão do passado. O personagem também é muito amado pelo público e surgiu no game Sonic The Hedhegod 3, de 1994, para o Mega Drive. Assim como no videogame, ele é o protetor da Esmeralda Mestre, uma poderosa e antiga relíquia, de qualquer um que tente roubá-la e usá-la para o mal. No entanto, o Dr. Robotnik consegue pegá-la e coloca a culpa no herói. Mais tarde, ele percebe que foi manipulado e se torna um aliado do protagonista.

Além de Knuckles, surge a raposa Tails, que apareceu pela primeira vez no jogo Sonic the Hedgehog 2 (1992). Ela quer se tornar uma grande aliada para Sonic impedir os planos maléficos de Robotnik, que talvez não seja o maior vilão do filme. A continuação de Jeff Fowler dessa vez vai explorar mais a mitologia do universo do ouriço, diferentemente da primeira aparição dele que foi mais dedicada a apresentar o personagem. Os críticos que assistiram cravaram que a “maldição continua quebrada”, o que abre caminho para que, quem sabe, outras live actions decentes sejam feitas, como a de Dragon Ball.



Humor com ação

Sonic 2 tem vários momentos de alívios cômicos na trama e não deixa de fazer piadas no ponto certo com outros filmes clássicos, assim como foi na primeira produção quando satirizou, por exemplo, Velozes e Furiosos 9 e Náufrago. As brincadeiras são durante momentos-chave do longa, como quando a dupla de vilões corre de uma bola gigante, como Indiana Jones, em Os Caçadores da Arca Perdida. Robotnik diz que não quer morrer desse jeito por ser "bem clichê". Outra cena é quando o herói, em sua tentativa de ser um justiceiro, se autoproclama “Justiça Azul”, clara referência ao Batman. Há elementos tirados de O Senhor dos Anéis, Matrix e até mesmo de Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.



Espere o fim dos créditos

As cenas pós-créditos se tornaram habituais nos cinemas depois dos filmes de super-heróis da Marvel. Sonic 2 já se antecipou e vazou nas redes sociais o que espera os fãs depois do longa, com a introdução de um grande personagem dos games da franquia. A cena em questão, que está circulando pelas redes sociais, começa com um diálogo entre dois militares nos escombros do que parece ser a nave de Robotnik. Eles dizem terem encontrado coordenadas lá dentro para um projeto antigo. A cena corta para um local misterioso, com uma cápsula sendo aberta e se vê Shadow, personagem dos games de Sonic, confirmando pelo menos mais um título do ouriço mais querido do universo digital. No primeiro filme, foram duas. A primeira foi a volta de Robotnik com o visual clássico dos games, com cabeça raspada e bigode descontrolado. A segunda foi a chegada de Tails, o fiel companheiro-raposa de Sonic nos jogos da Sega.