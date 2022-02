Magazine Sophia Abrahão quer contribuir com a educação: “Estamos perdidos” Atriz, cantora e apresentadora realiza projeto Clube do Livro, e diz que precisou de estudo e amadurecimento para aprender a expor sua opinião e aceitar as críticas

Como todo mundo, Sophia Abrahão, 30, só quer deixar sua marca no mundo. Atriz, cantora e apresentadora, ela se dedica hoje ao seu canal no YouTube, ao Instagram e à gravação de um filme, mas principalmente ao seu Clube do Livro, e diz que precisou de estudo e amadurecimento para aprender a expor sua opinião e aceitar as críticas. “Eu preciso estar no debate”, ...