Seja na folia dos bloquinhos de rua ou em festas com os amigos, uma coisa é certa: calor e diversão não vão faltar nesse carnaval. E que tal amenizar as altas temperaturas com o seu drinque preferido em formato inusitado? Entre as sugestões para aproveitar a ocasião estão os sorvetes e picolés saborizados com inspiração nas festividades e gostinho de celebração.

Há quem já esteja familiarizado com o conceito mais “raiz”, como o famoso pingolé, que nada mais é do que a caipirinha da fruta de sua preferência com um picolé submerso na bebida para acompanhar. O drinque é encontrado facilmente na cidade de Goiás, ou em confrarias de Pirenópolis. Os que já se aventuraram pelas ruas em outros carnavais também devem conhecer as laranjinhas de caipirinha — também chamadas de geladinho ou sacolé.

Mas as versões gourmet podem até tardar, mas não falhar. Em Goiânia, é possível encontrar um sorvete saborizado com o aperol, bebida alcoólica que vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil após conquistar países da Europa no verão. A receita é da confeiteira e sorveteira Conceição Lage, que criou a iguaria para a sorveteria Di Maria Gelato. Ela também sugere criações no formato de picolé de caipiroska, rum e de pina colada. Vale lembrar que todos sorvetes e picolés que levam álcool em sua composição devem ser consumidos somente por pessoas maiores de 18 anos.

Confira as sugestões do POPULAR para amenizar o calor e curtir o carnaval de forma ainda mais colorida e divertida:

Na taça

Um drinque servido na taça não é nenhuma novidade, mas em formato de sorvete pode ser que seja uma surpresa para o público goiano. Na receita da confeiteira e sorveteira Conceição Lage, ao invés do famoso aperol spritz, a bebida de coloração alaranjada e sabor levemente amargo virou sabor de sorvete e ganhou ainda mais refrescância. “Na receita, vamos usar uma geleia de laranja caseira, que dará um sabor marcante e muito bem harmonioso”, destaca.

No palito

Pensando na praticidade dos foliões, Conceição destaca dois picolés de sabores clássicos da coquetelaria para os foliões levarem seus drinques no palito: o de caipiroska, que leva vodka, suco e raspas de limão; e o de pina colada, que leva rum e abacaxi como base da receita.

Geladinho

Você conhece por laranjinha, geladinho ou sacolé? Em Goiás é mais comum encontrar como a primeira opção, mas todos os nomes são utilizados para designar essa espécie de sorvete congelada em um saquinho, se tornando um picolé sem palito. Nos carnavais, a receita alcoólica clássica do geladinho é a da brasileiríssima caipirinha.

Pingolé

Imagine sua caipirinha de sempre, feita de cachaça, limão, açúcar e gelo, mas com um elemento surpresa: um picolé de limão submerso no drinque, para ser saboreado junto. O “pingolé” está presente em alguns bares e restaurantes, principalmente em cidades turísticas. A versão original do drinque gelado, servido na cidade de Goiás, era um simples copo de pinga com um picolé dentro, de preferência feito à base de frutos do Cerrado, como o cajazinho. Mas a bebida ganhou novos formatos em outras cidades do interior, migrando para a caipirinha. Em Pirenópolis, a brincadeira fica ainda mais divertida quando o limão pode ser trocado por maracujá, morango ou jabuticaba - e o picolé, claro, acompanha o novo sabor.